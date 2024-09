Las pieles cálidas son las que más favorecidas se ven con un colorete naranja, ya que acentúa esa sensación de bronceado natural . Pero no son las únicas: si tu piel es clara y sonrosada, este tono de colorete es perfecto si no quieres resaltar el rubor. Lo cierto es que a veces los tonos rosados pueden dar un aspecto más aniñado, algo que nunca te pasará con un colorete naranja.

Puesto que se trata de un tono que favorece a las pieles cálidas, no hay duda de que puede ser la opción más ideal para los maquillajes de verano . Se trata de una época en la que si no eres morena de manera natural es posible que te dé el sol o que utilices algún tipo de autobronceador para conseguir ese efecto. El colorete naranja consigue potenciar el efecto sun kissed con un acabado natural sensacional.

Esto no debe hacernos pensar que no podemos utilizarlo en los meses fríos, ya que se trata de una tonalidad cálida que puede favorecernos muchísimo, sobre todo con un maquillaje bien elaborado. No olvidemos que es un tono que aporta cierta intensidad y hay que procurar que esté bien integrado en el conjunto.