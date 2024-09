Ha elegido un tono rosita muy claro que se degrada en un tono blanco, dando lugar a las uñas baby boomer, un diseño que es el preferido de otras celebrities como Paula Echevarría. Y es no es nada extraño que personas como la actriz o la influencer apuesten por ella porque reúne un montón de cualidades. Es actual y está en tendencia, pero al mismo tiempo es discreta y esto permite que ellas que son referentes de tendencias y casi a diario lucen looks nuevo, que la manicura no sea un problema a la hora de combinarla.