Lo han intentado desde SHEIN, la primavera pasada desde Aldi y, ahora, la marca de electrodomésticos Create le ha echado un pulso a Dyson y ha lanzado su propia versión del secador moldeador más viral de todos los tiempos. Todo el mundo habla maravillas del Supersonic de Dyson, en todas sus versiones, pero no está al alcance de todo el mundo porque su precio roza los 500 euros y, en el mejor de los casos, puedes encontrar algún modelo, como es el caso del modelo azul de Prusia por 429 euros y el negro Níquel por 299, según la propia web de la marca. Ahí es nada. Por eso, cuando se lanza un nuevo secador con características similares a los Dyson , se desata la fiebre. Y, hasta el momento, el secador de Create, el Ion Styler Pro, es el que más se le asemeja al más deseado.

En redes sociales, especialmente en TikTok, miles de chicas han compartido sus experiencias con el Ion Styler Pro. Y todas coinciden en lo mismo: es muy fácil de manejar y, en apenas unos minutos, consiguen un pelo que ni la mismísima Sabrina Carpenter. Y, si a esto le sumamos que su precio no supera los 100 euros, han puesto en bandeja que se haga viral, sobre todo si no quieres o no puedes permitirte dejarte el dineral de lo que cuesta Dyson.