Lucir un pelo bonito y sano no es solo el resultado de aplicar de manera constante tratamientos y productos adecuados, sino también en prestar atención a las herramientas que utilizas diariamente donde, los cepillos se convierten en una parte esencial. Un instrumento al que sin embargo no le prestamos la atención que merece, porque, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que lo limpiaste en profundidad? Probablemente no.