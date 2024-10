María Pombo sorprende con un nuevo look y dice adiós a su larguísima melena

La influencer ha lucido un falso 'long bob' que ha impactado a sus seguidores, aunque tiene truco

Así viví el Suavefest desde dentro: de los nervios de María Pombo a su baile de boda con Pablo Castellano

María Pombo ha conseguido sorprender a sus seguidores con un nuevo look gracias al que ha dicho adiós a su larguísima melena. Sin embargo, tiene truco, y es que tal y como confiesa la propia influencer, le da cierto miedo cortar por lo sano. Justo por eso, ha recurrido a unas extensiones con las que ha conseguido dar ese efecto de 'long bob' que está tan de moda.

En un primer momento, María Pombo mostraba en sus stories cómo había sido el proceso y una gran cantidad de pelo en el suelo. Algo, que dejaba a sus seguidores impactados, ya que no se esperaban que fuese a arriesgarse de esa manera. Sin embargo, poco después ella misma aclaraba que jamás se atrevería a hacerse un cambio tan arriesgado sin la aprobación de sus 'followers'.

"Bromita, bromita", ponía a continuación. "Ojalá ser tan valiente". Y pasaba a explicar que le cuesta mucho tomar decisiones y no se habría atrevido a hacer algo así sin consultarlo antes o meditarlo durante mucho tiempo. "¿De verdad os creíais que iba a hacer esta locura? Yo, que me cuesta muchísimo tomar decisiones y os he dado la chapa una semana incluso para la foto del carnet", se ha sincerado con sus seguidores.

El cambio de look 'con truco' de María Pombo, paso a paso

"Yo no estoy tan loca, tengo que consultaros y pediros permiso", asegura. "Efectivamente, habéis visto que hay truco y tengo mi pelo todo trenzado por debajo, me han puesto extensiones y cortado a partir de ahí", ha desvelado respecto al gran secreto que esconde su cambio de look. Es más, parece ser que una de las últimas veces que se cortó el pelo, María Pombo se arrepintió tanto que incluso le pidió a sus seguidores que no la dejasen volver a hacerlo. "Jamás haría algo así sin preguntaros 100 veces", asegura.

Sin embargo, eso no quita que la influencer haya disfrutado luciendo esta media melena durante al menos unas horitas. Además, ha aprovechado para poner una encuesta en la que sus 'followers' la animan a no pensárselo tanto y cortar por lo sano.

En lo referente a cambios de look, lo cierto es que la propia María Pombo suele meditar mucho cada paso que da. Así, pocas veces la hemos visto arriesgar, aunque sí ha cambiado el tono de su melena en varias ocasiones. Concretamente desde el rubio al moreno, una buena solución a la hora de no maltratar tanto el cabello y lucir una melena sana. Algo, con lo que suma también a la tendencia de lucir un color natural y recuperar el tono mediante la técnica 'Bronde', que consiste en apostar por "tonos castaños cálidos y reflejos sutiles para iluminar el rostro".

