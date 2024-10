El truco para que este método funcione es la paciencia, pues es el tiempo, el que se encargará de darle forma a los mechones. Al utilizarse un material blandito, se puede hacer justo antes de ir a dormir y dejarlo toda la noche, pero en realidad, la modelo demuestra que no hace falta. "Solo llevo unas tres o cuatro horitas con ello, si me lo dejo toda la noche para flipar". Lo cierto es que en este impresionante resultado que obtiene Estela también es muy importante la forma en que una vez pasado el tiempo se quitan los tubos. Hay que tratar de no tocar mucho el pelo y ayudar con las manos a colocar los mechones en la posición que queramos.