El sol, la playa y la piscina son los responsables de que al final del verano el pelo pueda tener un aspecto opaco y sin vida

Marta Díaz comparte con nosotras algunos de los trucos que pone en práctica para que su melena XL no sienta los efectos adversos de la temporada estival

Adiós al pelo 'paja' en verano: diez claves para mantener el cabello hidratado en verano

A pesar de que todas hemos soñado en algún momento con una melena larga hasta el infinito, con mil posibilidades de peinados, lo cierto es que esta implica cierta 'responsabildiad'. Y es que si deseamos una melena larga, pero también bonita, debemos adquirir el compromiso de cuidarla. Sobre todo si no queremos llegar a la situación de cortar por lo sano. Marta Díaz es un gran ejemplo de cómo conseguir este cabello brillante y envidiable a pesar de que el principio del otoño suele ser una época complicada por los estragos que causa el verano con el sol, el cloro y la sal. Pero ella no presenta ni rastro de estas consecuencias capilares negativas en su reconocible melena. Nos ha dado sus claves en una charla en exclusiva.

Al preguntarle a la influencer por su rutina capilar descubrimos el motivo de la salud que respira su melena. "Con el cuidado del pelo estoy bastante obsesionada, me gusta mucho cuidarlo y gracias a OGX, a la keratina brasileña, al champú, al acondicionador y sobre todo, me hago bastante énfasis en la mascarilla. Me la dejo un buen rato e, incluso, hay algunas noches que duermo con ella para hidratarlo bien consigo este brillo y esta hidratación que a mí personalmente me encanta. Es una maravilla, es como mi 'secretito'", explica la influencer.

La aplicación regular de mascarilla es uno de los pasos fundamentales para recuperar el pelo tras el verano y ella además la aplica de una forma peculiar que, lo más importante, le da un resultado que salta a la vista: "Me lo pongo con un gorrito de ducha que estoy bastante poco agraciada con él [se ríe] y dejármelo bastantes horas para hidratarlo bien". Esta forma de poner el producto ha marcado la diferencia en la rutina capilar de Marta tal y como explica: "Es una mascarilla que hidrata mucho la dejes 10 minutos, 5 o toda la noche, pero yo como estoy bastante obsesionada con todo el tema de la hidratación, el brillo, la suavidad, etc., pues todo lo que me la pueda dejar, lo hago".

¿Se plantea cortarse la melena de forma radical?

Este verano veíamos como Marta compartía unas fotos luciendo un corte bob -que puedes ver en el vídeo- y saltaron todas las alarmas, ¿se había deshecho Marta de la larga melena con la que todo la habíamos conocido? Pronto se supo que en realidad era una peluca, aunque puede que algún día se atreva a dar este paso de forma definitiva. "A mí siempre me da un poco de vértigo hacerme un cambio tan radical de look, por eso opté por la peluca. Pero sí que es verdad que me vi favorecida y me gustó. No se si sería capaz de hacérmelo, pero sí que en un futuro me lo podría plantear".

Además de ser fiel a su melena XL, la creadora de contenido tiene un peinado que luce regularmente. A pesar de tener un pelo muy liso, es muy fan de las ondas y tiene su estrategia comprobada para que estas le aguanten más tiempo. "Un truco que me gusta mucho es dar mucho volumen. Me hago la onda, con la plancha, normal y lo que luego hago es sujetarme la onda con la pinza y así se enfría con la pinza puesta. Está la onda perfecta y duran mucho más, por que encima yo al tener tanta cantidad y el pelo tan largo y tan liso cuesta que se me quede la onda".