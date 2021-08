En verano es habitual que nos encontremos con que nuestro cabello se ha quedado seco y sin brillo, como si fuera paja. Si ya tenías el pelo estropeado antes de las vacaciones, llevas mechas, o vas a pasar horas en la playa o la piscina, tienes que estar muy pendiente de sus cuidados para no encontrarte con una catástrofe en tu melena.

El calor, el sol directo, el cloro y la sal son los grandes enemigos de una melena hidratada y sana. Pero que no cunda el pánico. Del mismo modo que cuidas tu piel y la proteges del sol para evitar daños, haz lo mismo con tu cabello. Aquí tienes las claves para evitar el pelo seco este verano (y todos los que vengan por delante).

Tu cabello ya está suficientemente expuesto al calor durante los meses de verano y no es necesario castigarlo más usando el secador. Si te olvidas de él, al igual que de las planchas y de aparatos similares, evitarás que se deshidrate más de lo necesario. Así que aprovecha las altas temperaturas para dejar que se seque al aire.

No hay mejor momento que el verano, antes de las vacaciones, para atreverte con un corte de pelo . Puede que quieras probar con un bob o melena midi, que te hará cambiar de imagen al tiempo que saneas el cabello . Si no es lo que más te apetece y quieres seguir manteniendo tu corte, prueba a cortar las puntas, ya que si están abiertas el proceso de deshidratación es más rápido.

Aprovecha los días que no vayas a la playa o a la piscina para saltarte el lavado de pelo. Del mismo modo que es necesario retirar el cloro y la sal del cabello, no lavarlo cuando no ha estado expuesto a ellos evita que pierda sus aceites naturales. Y cuando lo laves, procura que el útlimo aclarado sea con agua fría, para que se vea más brillante y se active la circulación del cuero cabelludo.