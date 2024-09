Una de las galas musicales más esperadas de cada curso es la de los MTV MVA , ya que concentra a todas las artistas del momento. Este curso no ha defraudado y el UBS Arena de Elmont, en Nueva York ha sido el escenario de los galardones este 2024 en los que el rapero Eminem estuvo a cargo de la actuación inaugural. Desde la platea observaron la actuación todas las divas del pop de la actualidad: desde Karol G a Taylor Swift, quien había acumulado el mayor número de nominaciones y se hizo con 6 premios. Este tipo de noches se convierten en un termómetros de tendencias y nos dibujan un esquema de cuáles de ellas van a ser las que más fuerza tomen a lo largo de la temporada. No solo hablamos de moda, en el campo de la belleza, los peinados y los maquillajes por los que apuestan las artistas se convierten en aquellas corrientes que luego veremos replicadas en la calle. Estas son las que debes tener en cuenta según una de las primeras alfombras rojas de la temporada.

La reina del pop se ha presentado en la alfombra roja con su melena rubia con un ligero cambio respecto a como la recordábamos en su 'Eras Tour' y es que ha optado por una melena con una onda deshecha y un flequillo largo peinado hacia un lado. Este otoño-invierno es la temporada de los flequillos y los veremos de todas clases, pero una de las novedades es este flequillo lateral que se recupera de la década de 2010, cuando no había adolescente que no hubiera experimentado con él.

La intérprete de 'Please, please, please' es otra de las reinas de la música actual y con su imagen nos retrotrae a los años 80. La reina de esto es la influencer de moda Matilda Djerf que con sus beauty looks consiguió que muchas rescatáramos los rulos para conseguir esas melena a tope de volumen de décadas pasadas. La cantante también apuesta por este tipo de estilo capilar en el que se moldea el cabello para aportar volumen y se completa con un flequillo abierto de lo más sexy.