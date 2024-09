Chapell Roan (nacida hace 26 años en Misuri y cuyo nombre artístico es un homenaje a su abuelo, Dennis K. Chapell ) es conocida con ese apodo, la princesa del medio Oeste, precisamente por el disco que la catapultó a la fama, ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’ (“auge y caída de una princesa del medio Oeste). La cantante aprovecha su fama para lanzar mensajes reivindicativos, por ejemplo, a favor del colectivo LGTBI, del que forma parte.

No podía faltar, en un ranking de reinas del pop, un icono del pop coreano o K-pop. Jennie, con temazos como ‘One of the Girls’, se cuela por méritos propios en esta lista porque su vídeo oficial (junto a The Weeknd y Lily-Rose Depp) lleva más de 117 millones de reproducciones… solo en YouTube.