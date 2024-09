El peinado efecto mojado es uno de los mejores recursos para un look impecable especialmente para los días calurosos del verano o cuando necesitas un pelo perfecto y no tienes tiempo de lavar y secar el cabello. Es una de las técnicas favoritas de Sofía Suescun a la que, tras uno de sus posados de Instagram, sus seguidores han avasallado a mensajes para que hiciera un tutorial con el método que utiliza para conseguir un peinado efecto mojado con ondas. Según la influencer bastan cinco minutos, sin necesidad de herramientas complicadas ni mucho tiempo, para obtener dos espectaculares looks distintos. Así lo consigue, paso a paso.