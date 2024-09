Quedan muy pocos días para que de lugar en Jerez de la Frontera una de las bodas más esperadas del año: la de Ana Cristina Portillo Domecq con Santiago Camacho . Tras varios años de una discreta relación, los jóvenes se darán el 'sí, quiero' más importante de sus vidas rodeados por sus seres queridos más allegados, entre los que se encuentran varios rostros conocidos de la jet set, como las hermanas de la futura novia . Sin embargo, del que se desconoce si finalmente asistirá o no al enlace matrimonial. "Pues no lo sabemos, eso siempre es sorpresa", dijo hace solo unos días la hija pequeña de la siempre recordada Sandra Domecq .

Durante todos estos meses, la menor de las hermanas ha tratado de no desvelar algunos secretos para reservarlos para el gran día. Sin embargo, desde que anunciara su próxima boda, sí que ha dado algunos detalles, como su vestido de novia, que correrá a cargo de Jorge Acuña, amigo suyo y de su familia. De hecho, hace solo unos días también reaparecía en redes con un claro mensaje a todas sus invitadas con respecto a sus looks. "Sinceramente, hay 500.000. ¿Por qué ir de beige a una boda? (...) ¿Por qué arriesgarse? Anda que no hay días para ponerse colores claros... Si alguien se siente aludida por mi boda, por algo será. Yo quiero color, alegría".