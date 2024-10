Marcar mandíbula, reducir papada, definir el óvalo facial: todo sí con el 'mewing', la técnica postural de moda

Su hijo, el Dr. Mike Mew , que es médico odontólogo y cirujano facial, lleva años perfeccionando y difundiendo los métodos de la ortotropía creados por su padre, motivo por el que fue expulsado de la Sociedad de Ortodoncia Británica al no contar con un respaldo científico que avale las bondades de esta técnica.

Además de mantener la boca cerrada, es imprescindible c olocar bien la lengua , que debe estar en constante contacto con el paladar, como si fueras a pronunciar la letra ‘K’ : un tercio de la lengua debe tocar el paladar blando, los dos tercios restantes el paladar medio y la punta debe estar justo detrás de los dientes superiores, pero sin tocarlos. En resumen, la postura habitual debe ser con la boca cerrada, los dientes unidos y la lengua tocando siempre el paladar .

Por supuesto, más allá de Tik Tok, profesionales de la salud bucodental y de la medicina estética no solo aseguran el 'mewing' no afecta de manera significativa a la estructura facial de las personas adultas, sino que alertan sobre los peligros que puede acarrear la práctica de este método, entre los que mencionan el desgaste de los dientes, cefaleas, alteraciones en la articulación temporomandibular, dolores en la musculatura facial e incluso cambios en la estructura facial no deseados.