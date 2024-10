El pregón de las fiestas del Pilar ha contado este año con dos jóvenes y exitosos maños para dar comienzo a las fiestas de Zaragoza . La ciudad ha encomendado esta labor a los cantantes Juanjo y Naiara , de 'Operación triunfo'. “Somos dos aragoneses que llevamos nuestra tierra por bandera allá donde vamos”, gritó ella desde el balcón dirigiéndose a la multitud que se congregó para escucharlos. Y desde el foso sus seguidoras no dudaron en mandarle mensajes de apoyo a través de pancartas: “Naiara, tus 'chonijas' estamos contigo”, haciendo referencia a una palabra que fusiona los conceptos de 'choni' y 'pija'. Lo que quizás no sabía era que se iba a convertir en foco de actualidad por otro motivo. Y es que su imagen en este acto ha abierto un debate sobre si ha sometido su nariz a algún cambio. Para salir de dudas hemos consultado a la cirujana plástica Lola Sopeña para conocer su opinión.

Y existe una posible razón por la que la artista se habría decantado por esta solución, según la experta: "Cuando lo que queremos hacer es una nariz mas fina la cirugía es el único camino, ya que con la rinomodelación sin cirugía no se consigue este resultado". Ante el revuelo de su posible intervención, la cantante se ha pronunciado manteniendo la ambigüedad: "En el siglo en el que vivimos con la de cosas relevantes que hay de las que hablar, estar hablando del físico de las personas creo que ya es muy antiguo. Creo que estar hablando del físico de las personas no es sano", declaró para 'Your Way Magazine'.