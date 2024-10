El principio de cada temporada es la ocasión perfecta para estar atentas a las alfombras rojas y a las cuentas de Instagram de las influencers para ver qué tendencias van a dominar la temporada. Y es que aunque las propuestas de las pasarelas llegan con meses de antelación hasta que no se inicia cada estación no se puede saber a ciencia cierta qué corrientes estéticas de todas las propuestas en los desfiles realmente llegarán hasta la calle. En cuanto a moda sabemos que ya podemos subrayar el ante como uno de los materiales que más se van a ver, los zapatos salomé y en cuanto a colores, el burdeos se lleva todo el protagonismo. Y esta última no solo aparecerá en el terreno de la moda, sino que también se traslada al universo 'beauty', así lo ha demostrado Violeta Mangriñán en sus stories.

Por el brillo que desprenden sus uñas parece que la manicura se ha realizado con la técnica semipermanente, un protocolo que mantiene las uñas intactas durante unos 15 días. El centro donde ha acudido la fundadora de 'Maison Matcha' es 'Maison de Beauté Madrid', un local especializado en estética integral y peluquería en el que destacan en su perfil de Instagram que trabajan con material esterilizado. La valenciana no es la única influencer que acude a este salón para embellecer sus uñas y es que ella ha acudido al local por recomendación de otra colega de trabajo. En otro story, Violeta lo explica: "Me recomendó este lugar María Fernández Rubíes y la verdad que me gusta cómo me las han hecho. Volveré".