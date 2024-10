Violeta Mangriñán se ha comprado una casa en Madrid

En las últimas horas se ha hecho público a través de las redes sociales que esa nueva vivienda le habría costado dos millones de euros

La influencer ha desmentido esa información y ha aclarado cuál es su verdadera situación económica

Violeta Mangriñán contaba esta semana a través de sus redes sociales que ha comprado una casa familiar en Madrid. Dos años después de convertirse en propietaria de una vivienda diseñada a medida en Valencia, su tierra, la influencer ha decidido comprar su segunda propiedad en Madrid para vivir con su familia y poder dejar atrás el alquiler que pagaba en la capital. "Estoy muy feliz, orgullosa y agradecida. Dejar de pagar alquiler por fin y ser propietaria es un sueño que no puede describirse en un copy. Muchas ganas de crear nuestro hogar entre estas paredes", escribió en sus redes sociales junto a unas fotografías de la vivienda aún en construcción.

A raíz de esa noticia, algunos perfiles de redes sociales han publicado en las últimas horas que la nueva vivienda de Violeta Mangriñán le habría costado dos millones de euros. Sin embargo, la influencer ha utilizado su cuenta de Instagram para desmentir de manera tajante esta noticia y aclarar cuál es realmente su situación económica.

Violeta Mangriñán desmiente que su casa cueste dos millones de euros

La valenciana ha negado tajantemente que su casa cueste dos millones de euros. "No tengo dos millones de euros para comprarme una casa. Ojalá los tenga el día de mañana. Si tengo cuatro, me la compraré de cuatro. La que me he comprado está muy bien, pero ni mucho menos cuesta dos millones de euros", ha querido explicar tras los últimos rumores.

Violeta ha querido aprovechar esto para decirle a sus seguidores que tengan "cuidado con dar credibilidad a personas" que, según sus propias palabras, "lo único que hacen es mentir sobre vidas ajenas para generar 'views'". "Es muy triste. Yo me expongo, soy personaje público, cuento que me he comprado una casa, pero di lo que ha costado de verdad, no te lo inventes y digas que me ha costado el doble", ha dicho a través de Instagram.