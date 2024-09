En el evento Pantene al que acudió, la valenciana se ha mostrado muy sonriente y, sobre todo, muy sincera. A la pregunta sobre sí ha experimentado mucha caída de pelo durante el pospart,o la creadora de contenido aseguró que todo lo contrario. "Es que en el embarazo me salió muchísimo pelo, no solo la cabeza, pero es que yo tengo mucha suerte en ese sentido", ha dicho Violeta sin obviar el hecho de que ella es una persona muy cuidadosa con su cabello, admitiendo que se corta las puntas muy a menudo y que nunca se ha teñido el pelo para no estropearlo. Sin embargo, no tiene muy claro cuanto tardará en hacerlo a causa de una de las consecuencias que ha traído consigo la maternidad: las canas. "Me están saliendo bastantes canas, eso sí que me ha pasado con el postparto", ha confesado. "Me han salido canas, manchas, me han salido arañas vasculares, o sea, me han salido otras cosas", se sincera, y es que el mensaje que Violeta transmite es claro: la maternidad no tiene que ser perfecta, y es normal que el cuerpo cambie.