Violeta Mangriñán celebra, muy emocionada, la primera palabra de su hija Gia: "Ni papá, ni mamá"

Muy feliz, Violeta ha contado a sus seguidores, que la pequeña de la familia ya ha dicho, a sus casi 8 meses, su primera palabra. Y no, no ha sido ni papá ni mamá. Parece que la hija menor de Fabio y la influencer, que llevan ya cinco años de relación , tiene predilección por otro miembro de la familia y ha sido su nombre el primero que ha pronunciado. ¡La primera palabra de Gia ha sido Gala! Su hermana mayor parece ser la 'persona favorita' de la pequeña de la familia.

Ha sido un momento muy emocionante para la influencer, que ha compartido este logro de su hija visiblemente emocionada. Y no es para menos. Gala no asimiló demasiado bien la llegada de Gia a casa y Fabio y Violeta llegaron a mostrarse muy preocupados por los celos de su primogénita. Unos celos que parecen haber ido desapareciendo.

Pero este no ha sido el único avance de Gala en los últimos días. La pequeña se está haciendo mayor y también en los últimos días ha empezado a gatear, tal y como ha confirmado Violeta, que se ha mostrado muy orgullosa de su pequeña, a la que también ha dedicado unas preciosas palabras en las últimas horas. "Aunque me dé malas noches, también me da buenos días. La miro y todo se pasa un poco. Imposible no amarla", ha escrito la creadora de contenido, que en las últimas semanas ha hablado de los problemas que tiene la pequeña para conciliar el sueño.