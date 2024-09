Violeta Mangriñán, sobre la etapa que vive con Fabio: "Creo que si rompemos nadie se va a sorprender"

Comenzaron su relación en 2019 al coincidir en 'Supervivientes' y poco después se fueron a vivir juntos. A pesar de que en sus comienzos tuvieron algunos altibajos, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio no tardaron en formalizar su relación. Cuatro años más tarde nació Gala, su primera hija en común , y el pasado mes de febrero llegó Gia, la segunda hija de la pareja . En el último año la influencer ha tenido que desmentir en más de una ocasión rumores de crisis en su relación pero, con la naturalidad que le caracteriza, siempre ha dejado claro que son una pareja normal, que discuten y que no quiere que a través de las redes sociales se idealice su vida de pareja .

El pasado mes de julio se escaparon unos días solos a Formentera y Violeta confiesa que, desde entonces, no tienen "ningún rato a solas". "Hacemos lo que podemos, de vez en cuando, mientras las niñas duermen, nos vamos un ratito al baño. Estamos en una etapa que toca, distinta. Dentro de unos años vendrá otra ", decía entre risas.

La influencer ha explicado que, por ejemplo, en el caso de Alice Campello y Álvaro Morata, cree que fue culpa de la gente idealizar esa relación. "La gente comparte en redes lo que le apetece, que suelen ser los momentos felices. La culpa no es de los influencers, es de la gente que romantiza", opinaba. Ella, por su parte, siempre ha contado públicamente que mantiene discusiones con el padre de sus hijas y que no son "la pareja perfecta". "Creo que si rompemos nadie se va a sorprender. Igual que si duramos diez años más. Ojalá estemos toda la vida juntos, pero todas las parejas tiene problemas. No estamos en crisis, pero peleamos un montón", ha confesado sobre cómo se encuentra su relación en estos momentos.