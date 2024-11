Es cierto que en un primer momento, el resultado es demasiado evidente y no queda nada natural, pero para explicar esto, la creadora de contenido, a los días de haberse sometido al procedimiento, "Podéis ver que se ve bastante diferente ", explica mostrando sus mejillas levemente sonrojadas. La creadora de contenido, además aprovecha este segundo clip de vídeo para hacer algunas aclaraciones. "La pregunta más repetida es '¿por qué?'", comienza diciendo. Grace explica que no le gusta maquillarse y que es "un poco vaga". Añade que fue editora de belleza durante años y que parte de su trabajo era probar productos de maquillaje, "aprendí que no me gusta el proceso de maquillarme", especifica. En resumen, Grace explica que lo hace por ahorrar tiempo, de la misma forma que recurre a otros procedimientos como la manicura rusa .

Además de esto, la tiktoker recuerda que este procedimiento no es permanente, sino semipermanente "está pensado para que dure entre dos y tres años". También apunta que es un proceso que viene con "riesgos e incógnitas" y no resultan cómodos para ella en estos momentos. Otra pregunta que le han lanzado es, ¿qué ocurre sin cambian las tendencias de maquillaje? Esto se responde parcialmente con el periodo de duración que tiene el proceso, pero además Grace añade: "No parezco alguien muy cool para la moda, porque no no lo soy. He tenido un estilo muy aburrido y consistente durante mucho tiempo".