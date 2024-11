La burdeos de Sandra Gago y otras manicuras de otoño para uñas cortas

La modelo, que ha ocupado un puesto de honor entre las mujeres más elegantes de los Premios , apostaba por un total look negro de Dior , compuesto por un vestido midi de bouclette de lana y algodón, cruzado y ajustado a la silueta con un cinturón, bolso Lady Dior ABC en piel de cordero y salones destalonados de punta afilada. Para completar su estilismo apostó por unas argollas de Rabat y una elegante manicura que sumaba dos de las grandes tendencias del año.

La esposa de Feliciano López no es amiga de los excesos, su estilo suele ser discreto y clásico, aunque no renuncia a las tendencias a las que en esta ocasión se ha sumado en forma de manicura. Su apuesta ha sido unas uñas cortas en color burdeos de acabado brillante, un tono versátil que encaja a la perfección con looks más o menos formales y en propuestas para el día a día y para la noche.