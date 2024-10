Aciertos y errores de los Premios Princesa de Asturias 2024

La reina y Leonor, que ya no es aquella niña de los vestidos azul Asturias, han optado por ese negro demostrando su ductilidad en una ceremonia de tarde como esta, donde un cóctel black es una buenísima opción.

2. Hoy he visto más divina que nunca a la princesa Leonor con su esmoquin negro y su melena semi recogida.

3. La reina Sofía no falla jamás, ni a estos premios ni a un estilo que ha forjado durante décadas con un sello impecable. Se desmarcó del negro con esta chaqueta joya en pedrería blanca y bordados en oro.

5. Me gusta la normalidad de Paloma Rocasolano y sus correctísimos cóctel de cada año, esta edición en negro, con blazer y salones nude.

1. El vestido de lentejuelas azul noche, con cuello cisne y espalda desnuda, de la premiada Carolina Marín se me antojó exagerado para esta ceremonia de media tarde, a pesar de ser estupendo. Pero no era una red carpet de una mega gala de noche.

2. No me emocionó el oversize de la infanta Sofía en su blazer metalizada. Ella ya es grande de físico y los patrones desmesurados no son su mejor baza.