Aciertos y errores de la Academy Museum Gala 2024

Fotomontaje con imágenes de Cordon Press

La Academy Museum Gala abre siempre la temporada de los grandes premios de Hollywood con una ceremonia benéfica que anoche reunió en Los Ángeles a estrellas tan dispares como Nicole Kidman y Kim Kardashian.

La moda está en estas veladas por encima de todo y eso siempre es acierto hasta en algunos de los errores.

Aciertos

1. Kaia Gerber fue la protagonista de todas las miradas con este espectacular Givenchy de la colección Otoño 1998 Alta Costura inspirado en 'My Fair Lady'. Y se convierte en lo mejor de la noche.

2. Nicole Kidman es una estrella con mayúsculas en cualquier evento de este tipo. Anoche lo volvió a demostrar con su Balenciaga con guantes ópera.

3. El berenjena y el marrón, a pesar de lo complicados a menudo, nos van a llenar muchas alfombras este año. El ejemplo claro, este divino Fendi de Uma Thurman.

4. No podía ser más Balmain este icónico blanco y negro de lunares que la firma replicó para Ariana Grande de un vestido muselina de la colección Bougival Primavera/verano 1963.

5. El Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton de Phoebe Dynevor era una arquitectura art déco.

6. Georges Hobeika hizo tridimensional el acierto de Eva Longoria, con este vestido de escote 3D.

7. El toque español lo puso Gal Gadot con este floral de Loewe con miriñaque.

8. El vestido joya verde de Cynthia Erivo.

9. Qué alegría es ver que una Olsen una noche va estupenda. Elizabeth lo consiguió con este simple negro de escote en tul.

10. Selena Gómez navega últimamente entre el error y el acierto. Anoche se quedó en esto último con su vestido azulón con escote corazón en cuero, de Alaïa.

11. Kendall Jenner se salva de la quema, ella era, sin duda, la mejor de las hermanas Kardashian con este Alta Costura Primavera/verano 2024 de Schiaparelli y su melena perfectamente ondulada.

12. De los chicos me quedo hoy con la belleza madura de Joaquin Phoenix y su esmoquin eterno.

13. O la de este Travolta afeitado y con barba, maduro y guapo.

Errores

1. Kylie Jenner, la pequeña de las Kardashian no me convenció. Ya lo siento por este Mugler de 1998. Ni me gustó en ella este cuerpo transparente, ni menos aún esas uñas. Que alguien se las arranque un día, lo imploro.

2. Menos me gustó Kim Kardashian y su body. Por mucho que fuese una joya de Mugler del archivo Jeu de Paume 1998.

3. El encaje de Zoe Saldaña, de Harris Reed, me pareció tan confuso que error era.

4. La oda al oro de Andra Day era un exceso nada divino.

5. Igual que el vestido abullonado de Hannah Einbinder.

6. O que esa bola de discoteca en la que se metió, sin saber que no le cabía el escote, Taraji P. Henson.

7. Tampoco me fascinó el morado de Demi Moore, by Prada, con esos tirantes diseñados para no estar ajustados. No entiendo esas modas que desajustan patrones básicos, que algunos creen arte y que a mí me parecerán siempre un tremendo error.

8. Me sigue sin gustar esta nueva moda de Pamela Anderson que grita ahora voy con la cara que tengo, cuando ha sido toda la vida la mega maqueada de la playa. No lo pillo, ni está mona, por mucho que digan los detractores del maquillaje.

9. Rooney Mara, se pongan como se pongan algunos, iba en bragas. Pero no en bragas monas, no, con esas como de faja de Bridget Jones.

10. A Sarah Silverman directamente se le fue la pinza. Si no, no me lo explico.

11. Natasha Lyonne. ¿Ya ha llegado Halloween?

Debe ser que me he hecho muy mayor observando tantas décadas de moda. O precisamente por ello cada vez entiendo menos las rarezas y las excentricidades sin justificación. Si una moda no sienta bien, ¿qué sentido tiene? Para gritar modernidades ya están otras cosas.

