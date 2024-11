Si no quieres complicarte la vida y buscas una manicura versátil, puedes optar por las más sencillas y elegantes, que pasen desapercibidas como la clásica francesa o las creadas con esmaltes de apariencia natural y discreta como el rosa o el beige. La ventaja de este tipo de manicura es que combinan con todo, también con un vestido rojo, y no tienes que pensar si son o no adecuadas para llevar con cualquier look que hayas elegido.