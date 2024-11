La industria audiovisual ha celebrado este jueves una nueva edición de los Premios Ondas , que destacan los talentos del sector. El Teatre del Liceu ha sido el lugar donde han acudido los premiados y muchos compaeros de profesión como Jordi Évole, Ana Rujas, Los Javis, Mónica López e Isabel Jiménez y Marta Reyero , que recibían ex aequo el premio a mejor presentadora. La almeriense pronunció un emotivo discurso en el que recordó su primera motivación por esta profesión y a gradeció a su familia: "Pensaba que pesaba más (ha bromeado al recibir el galardón). Quiero dar las gracias al jurado, porque habéis hecho feliz a una niña que soñaba con contar historias . Se lo quiero dedicar a mis padres, gracias por entender mis locuras. Perdonad a mamá por el tiempo robado".

Para esta noche tan especial, la periodista apostó por un elegante vestido de una de las firmas españolas de invitada más valoradas actualmente, Isabel Sanchís. Apostó por la sobriedad del negro y de esta forma dio mucho protagonismo a su look de belleza con un intenso pero equilibrado maquillaje con el que no estamos acostumbrados a verla tras la pantalla.

La andaluza ha optado por crear una base con un fondo de maquillaje luminoso en el que se jugó con el sombreado poniendo de forma muy sutil un producto de contorno para crear zonas más profundas, en la línea de la mandíbula y bajo el hueso del pómulo. Con un corrector se ilumina la zona de la ojera para crear efecto buena cara y resaltar sus ojos verdes . Y todo el look de ojos estaba diseñado con el mismo objetivo, resaltar sus pupilar. Con un delineador negro enmarcó la línea superior de pestañas con un trazo grueso, el mismo color que aplicó también en la línea de agua y también arrastró a la línea de pestañas inferior, difuminando el color.

Dos productos de rostro que juegan un importante papel en la concepción final del look de belleza son el colorete y el iluminador. Estos son dos imprescindibles actualmente para crear un look actual y de tendencia y no solo es importante el tono de los productos sino también la manera de aplicarlos, puesto que el efecto que tengan en el rostro dependerá de ello.