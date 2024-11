De Paula Echevarría a Kate Middleton: recuperan un peinado inspirado en los años 80, ideal para Navidad

Cuando pensamos en un look especial, es tan importante tener en cuenta el atuendo que vamos a llevar como el peinado. Y es que este último tiene un gran peso en la percepción global del conjunto. Apostar por un peinado de moda, por uno sencillo que deje todo el protagonismo a la ropa o decidir no realizar nada especial en él puede tener mucho impacto en el look final. Si sueles elegir la primera opción debes estar al día de los 'hairlook' que están despuntado y entre ellos hay uno que no tiene nada de novedoso, pero nombres como Paula Echevarría, Kate Middleton y la reina Letizia lo han traído de vuelta, por lo que puede que sea uno de los más vistos esta Navidad. Hablamos del minitupé frontal que no paramos de ver en las últimas semanas.