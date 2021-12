Alba Díaz, irreconocible: la hija de Vicky Martín Berrocal ya no es rubia

Al año lleno de cambios que ha vivido la influencer se le suma ahora uno estético: Alba ha pasado por la peluquería y tiene nueva imagen

Díaz ha variado siempre de corte, estilo y color, pero con el reciente cambio de look al que se ha sometido ofrece un aspecto inédito

Sus seguidores han acogido entre aplausos su nueva imagen, y le han encontrado un claro parecido con su madre, Vicky Martín Berrocal

Alba Díaz despide un año especialmente cambiante en lo personal. En 2021, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, que cumplía 22 hace solo unas semanas con fiesta sorpresa incluida, ha finalizado sus estudios. También se ha mudado a una nueva casa, de la que ya ha mostrado algún rincón, en compañía de su tía Rocío. Y a esta época de transformaciones y de comienzo de nuevas etapas se suma ahora un último giro: el que ha dado a su habitual aspecto, pasando por la peluquería para conseguir una nueva imagen: analizamos el cambio de look radical de Alba Díaz.

Desde que despixelamos a la influencer, allá por diciembre de 2017, la hemos visto lucir gran variedad de estilos diferentes en lo que a su pelo se refiere. Siempre ha innovado mucho en lo relativo al corte y al peinado: melena larga, bob, blunt, con ondas, lisa... Pero, aunque ha jugado habitualmente con el largo de su cabello, también ha experimentado con el color. Aunque la asociamos más al pelo rubio, ha jugado con las mechas balayage, se atrevió fugazmente con el castaño claro, el tinte platino, tonos rosados y hasta lila.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin)

"Me encanta cambiar de pelo y, ojalá no se dañara, me lo cambiaría todos los días", reconocía a la revista Woman en 2019, admitiendo que si no lo hacía más a menudo era para proteger la salud del mismo. Pero ahora, tal vez porque llevaba tiempo sin tocarse el color, ha decidido arriesgarse con un drástico cambio de look.

Así es el nuevo look de Alba Díaz con el pelo moreno

Alba ha cebado en sus stories de Instagram lo que estaba por llegar para generar algo de expectación a sus más de 260 mil seguidores. Con una imagen desde la peluquería, mientras le enjabonaban la melena en el lavacabezas, ha dejado caer que se aproximaba un cambio importante. "¿Qué estaremos tramando?", se preguntaba con cara de sospecha mientras grababa.

Pasadas unas horas ha enseñado por fin el resultado. Alba cuenta ahora con una larga melena morena, completamente lisa y con la raya al medio. El tono es oscuro, aunque no llega a ser negro, acercándose más bien al castaño intenso. En algunas de las imágenes que ha compartido en stories se aprecia hasta cierto reflejo caoba, dependiendo de la luz. Díaz está muy satisfecha con el aspecto final: "No supero el color tan bonito que me han dejado, en serio", comentaba.

La influencer ha querido mostrar también el antes y después de su pelo en un vídeo que ha colgado en su muro. En él, frente al espejo, recupera su imagen antes de someterse al cambio de look y el nuevo aspecto que ofrece ahora con el pelo moreno. En solo unas horas la publicación acumula miles de 'me gustas' y casi 150 mil reproducciones.

Entre las respuestas, parece que ha habido unanimidad: aunque varios seguidores reconocen que les gusta más verla de rubia, admiten que el nuevo aspecto de Alba es todo un acierto. "Todo te queda perfecto", se lee en una de las respuestas. Y como era de esperar, han surgido los parecidos y las comparaciones al verla con el pelo moreno: "De Rocío a Vicky", ha comentado Amor Romeira, en relación al característico color de pelo de su tía Rocío, rubia, y el de su madre Vicky, moreno oscuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin)

El falso look moreno con el que Alba Díaz revolucionó las redes anteriormente