“Me he tirado muchos años con mucho sobrepeso, estaba en 115 kilos”, recordaba Chicote cuál era su estado físico antes de iniciar la grabación de un programa de televisión enfocado en las dietas. Un motivo laboral que le empujó a experimentar esta transformación. “Dije, pues mira, me lo voy a tomar como un curro y seguro que puedo hacerlo. Cuando empiezas a ver los resultados y cómo funciona, te empiezas a encontrar mucho mejor, dices, se acabó, no vuelvo nunca a lo de antes”, señalaba cuál había sido su punto de inflexión y lo feliz que estaba ahora con esta decisión: “Mis hábitos de alimentación y de ejercicios son mejores, por eso me quité 40 kilos y no los he vuelto a coger”.