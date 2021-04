Inma Núñez, la mujer de Alberto Chicote que también es su compañera de trabajo

A pesar de ese carácter que se gasta cuando otros faltan al respeto a su gremio, a cualquiera se le cae un mito al escucharle hablar de su intimidad. No le importó compartir hace unos años, en una charla con La Gaceta de Salamanca, el roto emocional que supuso dejar una relación sin recibir explicaciones. “Desapareció sin decir nada después de tres o cuatro años, eso me dolió muchísimo. Tiempo después, (...) mientras esperaba a que todos llegaran, me eché una llantina de campeonato y cuando terminé me sentí un hombre nuevo”, contó.