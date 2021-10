Ana Morgade reivindica los cuerpos reales en la alfombra roja: "Tengo que ponerme lo que me abrocha"

“Durante días sufrí pensando que llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrroms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha”, explicaba los motivos por los que había acudido a la gala con este llamativo outfit. “Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia”, seguía con su discurso.