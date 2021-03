“¿Alguien se ha sacado un humano del pepe? ALGUIEN LO HA HECHO”. Con estas divertidas palabras, no podía ser de otra manera, Ana Morgade ha comunicado a sus seguidores que se acaba de estrenar en la maternidad junto a Pablo Martín Jones, su marido. Fue el pasado mes de septiembre cuando anunció a sus seguidores que se sentía “feliz y afortunada” al estar esperando un bebé . “En esta foto salen dos personas. Tenía unas ganas locas de compartirlo, titis”, escribía emocionada en sus redes sociales junto a su primer posado premamá. La cuenta atrás ha finalizado y la humorista ha desvelado cómo ha sido el parto con un posado de lo más peculiar.

“Es la única foto mía que tengo de momento, ya lo sé… No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es real como la vida”, explicaba a sus más de 588 mil followers. “Estoy exhausta, hente. La virgen, esto es muy salvaje” , descubría su cansancio con una fotografía sin filtros en la que aparece tumbada en la camilla, con los ojos achinados y la mascarilla puesta.

Entre chascarrillo y chascarrillo, la cómica ha asegurado que “mi bebé está divinamente” y que su pareja “está que no se tiene en pie”. “Gracias por todos los ánimos y consejos que me habéis dado estos meses. También os digo que ahora mismo no recuerdo nada. Pero os leo y os como la cara”, agradecía los mensajes cariñosos y las recomendaciones de sus fans, confesando que estaba “volando en camisón” tras haber ampliado su familia.