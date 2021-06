Angelina Jolie se hace un nuevo tatuaje en el brazo: el significado que han vinculado a su separación con Brad Pitt

Cada tatuaje tiene una historia propia: un recuerdo muy especial en nuestra vida, el nombre de una persona que nos ha marcado, una referencia a una serie de televisión que nos ha fascinado, una frase que nos inspira o que nos sirve de guía, una fecha que no podremos olvidar o simplemente un diseño que nos ha llamado la atención. Y de esto algo sabe Angelina Jolie. La actriz americana es una fan confesa de los tattoos y no hay alfombra roja o evento en el que no los luzca orgullosa. La intérprete cuenta con más de veinte dibujos en su piel que tienen para ella una carga sentimental importante, ya sean experiencias, pensamientos o personas.