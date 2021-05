Blas Cantó se someterá a su tercera rinoplastia: "Mi nariz parece la Sagrada Familia"

Blas Cantó cumplía su sueño este sábado y representaba a España en el Festival de Eurovisión tras alargar un año su candidatura por culpa del coronavirus. El cantante no logró traerse a nuestro país el ansiado micrófono de cristal, que acabó en manos de Italia gracias a la banda de rock Måneskin , cuya victoria se ha visto manchada por los rumores sobre un posible consumo de drogas del vocalista durante el show. El murciano, cuya vida ha estado marcada por continuas desdichas , regresaba a casa para dar pistoletazo de salida a sus vacaciones y se grababa esta semana disfrutando de un día de sol y piscina. Un merecido descanso que quizá aproveche para pasar por el quirófano para someterse a su tercera rinoplastia.

Blas ha reconocido en algunas ocasiones que “no he oído nunca una crítica que hable mucho” de sus operaciones estéticas, argumentando que quizá el hablar con naturalidad de este tema sin tratar de ocultarlo ha quitado “el morbo” al asunto. “Yo no estaba a gusto con mi nariz, aparte tenía el tabique torcido” , enumeraba las razones que le habían empujado a pasar por el quirófano para someterse a esta intervención quirúrgica en una entrevista para ‘Los 40’.

“Lo iba a hacer después de Eurovisión, pero no pudo ser porque no hubo… Pero sí que hubo libro, sí han habido mil cosas, y nunca ves el momento de terminarlo”, se justificaba hace un año el artista en el programa de David Andujar, ‘The Halls of Stars’, a quien revelaba que, principalmente, lo llevará a cabo por motivos de salud, al estar con tratamientos porque a veces “no puedo ni respirar”. “Esto es la obra del escorial, esto es la sagrada familia”, bromeaba con el hecho de tener que someter a su nariz a una nueva intervención.