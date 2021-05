Blas Cantó pasó por su peor momento durante su paso por Eurovisión: "Me he mostrado ante el mundo cuando más vulnerable me sentía"

Italia se alzaba con el deseado micrófono de cristal en la vuelta de Eurovisión tras un año de pausa obligatoria por la crisis sanitaria. El grupo rockero Maneskin conquistaba a la audiencia con su espectáculo en Rotterdam y arrebataba el triunfo a Suiza y Francia, que estuvieron durante toda la noche disputándose la primera posición al ser los más votados por parte del jurado profesional. Blas Cantó no corría la misma suerte. El murciano no logró convencer al público con su balada y España se quedaba por sexto año consecutivo en lo más bajo de la lista. Un mal resultado augurado por las casas de apuestas que no afectó lo más mínimo al cantante, que regresaba “feliz” a casa tras haber cumplido “el sueño de mi vida”. Aprovechando aún la intensidad de la resaca eurovisiva, el artista ha compartido con sus seguidores una sincera reflexión acerca de sus sentimientos tras el festival.

Blas Cantó ha tenido que contener al máximo sus emociones estas semanas

“Probablemente ha sido el reto más difícil de toda mi vida. Me he mostrado ante el mundo cuando más vulnerable me sentía, tratando de contener mis emociones en cada instante; desde que me levantaba de la cama hasta la hora de dormir”, relataba lo más duro de este enriquecedor proyecto, el cual tuvo que afrontar justo un año después de la muerte de su padre. “Siempre he sido un libro abierto, y si mi historia le ha ayudado a alguien en algún rincón del planeta, me siento más que satisfecho”, no le daba importancia a su posición. “Madre de mi alma, madre de mi vida, madre de mi corazón… lo hicimos. Y nada ni nadie puede borrarlo”, no se podía creer todavía que su nombre forme parte ahora de la historia de este show.