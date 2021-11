Disimular las canas ya no es necesario. No solo han dejado de ser un síntoma de edad, sino que se han convertido en todo un símbolo de empoderamiento que las hace más atractivas que nunca. Y eso no quiere decir, ni mucho menos, que haya que mostrarlas. Tapar las canas sigue siendo igual de ideal que antes y, para ello, no hay mejor solución que utilizar un tinte.