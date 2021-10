Es indiscutible que (por fin) las canas han logrado convertirse en tendencia , y que lucirlas no tiene nada que ver con la dejadez, sino que es una cuestión de estilazo y declaración de intenciones. Hemos visto cómo las muestran con orgullo la Reina Letizia o Carolina de Mónaco, y hemos aplaudido la melena replete de ellas de Andie MacDowell en el último Festival de Cannes.

Eso sí, a pesar de que es evidente que están de moda, las canas o el pelo gris son tendencias beauty que nos generan dudas acerca de si nos quedarán bien o no, seguramente porque su éxito es relativamente reciente. Por eso vamos a contarte cuáles son los requisitos para que las canas favorezcan tanto como a las celebs que se han lanzado a llevarlas.

Nos gustan las canas por el estilazo que dan, pero también porque reivindican un cabello natural en la mayoría de ocasiones. Modas aparte, mostrar las canas o no es una decisión personal y no existe ninguna norma que diga quién puede llevarlas y quién no.