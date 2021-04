Pero mantener el pelo afro sano, cuidado, con brillo y sin enredos no es para nada tarea fácil. Y es que, si cada tipo de pelo requiere unos cuidados específicos este mucho más por su estructura y textura. Además, este tipo de cabellos suelen ser muy delicados y se rompen con mucha facilidad.

Aún así, que no cunda el pánico porque potenciar el rizo no es misión imposible. De hecho, he aquí las claves para hacerlo y lucir una melena afro bonita, con volumen, definida y fuerte.