Las mechas tienen la capacidad de aportar luz y movimiento al cabello, las balayage, en concreto, se realizan con una técnica capaz de lograrlo de la manera más natural. Por eso no es de extrañar que sean el tipo de mechas más demandadas en los últimos años y que estén ganando más adeptas que las famosas californianas.

Una gran ventaja de las balayage es que se adaptan a todo tipo de color de base , es decir, que no son mechas rubias para rubias. Según sea tu color de pelo, las balayage combinan diferentes tonalidades para conseguir esa melena espectacular que buscas.

Aunque cada profesional sabrá adaptarlas a ti y tu cabello, las copper abarcan desde la versión light, buscando tonos claros, hasta la dark, donde el cobrizo es más oscuro y le va fenomenal a los cabellos más oscuros. Entre medias, el warm copper , que destaca por ser un cobrizo cálido, es el que más ha triunfado en redes, para aproximarse al pelirrojo más auténtico sin maltratar el cabello y sin realizar un cambio de look radical.

Sea cual sea tu tono de base, castaño claro, castaño oscuro o moreno, este se mantiene inalterable en la zona de la raíz al aplicar las mechas, sobre todo cuando no hay canas o estas no son muy visibles. La zona media de la melena se trabaja con mechas rojizas y caobas que se combinan, hasta difuminarse , según la tonalidad que queramos conseguir, dándole al cabello la profundidad y el movimiento que buscamos.

Por otro lado, al comenzar en la zona media del pelo y no tocar la raíz, su mantenimiento es muy sencillo y no requiere que vayas a la peluquería constantemente. Así que, si buscas un cambio de look, quizás es el momento de incorporar las copper balayage a tus tratamientos beauty hair.