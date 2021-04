Productos perfumados, ¿sí o no?

Aunque eso sí, si encuentras un producto que se adapte a tus necesidades y no te produzca ninguna reacción en la piel, no habrá razón para no usarlo, pero con el paso del tiempo, sí que podrás notar que tu piel va perdiendo un poco de vida y que no luce cómo antes. Pero, aún así, si el cosmético está funcionando de forma correcta, no habrá ningún motivo para abandonar su uso, pero sí que será importante comprobar que la fragancia que puede presentar no tiene un peso muy importante.