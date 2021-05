Crys Dyaz, nueva embajadora de MARNYS

¿Qué es ser una #MARNYSBalancedWoman?

En palabras de Crys, "ser una ‘balanced woman’ es lograr un bienestar pleno en todos los aspectos de tu vida. Este término me representa y, además, la esencia de MARNYS coincide plenamente con mi filosofía de vida: cuidarme con la máxima calidad y tener confianza en productos científicamente desarrollados , un aspecto que valoro mucho como profesional sanitario”.

MARNYS cuenta con más de 400 productos entre c omplementos alimenticios, cosmética natural, nutrición deportiva y aceites esenciales . La nueva embajadora de marca ha destacado sus 5 productos favoritos de MARNYS, que recomienda a sus pacientes y que lleva probando desde hace meses.

Ambos productos comparten el formato vial bebible monodosis , del que MARNYS es el principal fabricante de Europa. “Además de ser muy práctico para transportarlo y fácil de tomar, consigue la estabilidad de la fórmula y que no se pierdan las propiedades de los principios activos”, ha resaltado Crys durante la presentación.

El bienestar de la mujer, nexo de unión entre MARNYS y Crys Dyaz

Durante la presentación, han destacado varios complementos de MARNYS para el cuidado de la mujer, como Cistomar, concentrado de arándano rojo con fructooligosacáridos y vitamina C, para el bienestar urinario; la línea nutricosmética de MARNYS con Beauty In & Out Elixir; así como la gama de Aceites Cosméticos de MARNYS como su icónico Aceite de Rosa Mosqueta.