Elena Furiase da explicaciones tras defender a Rocío Carrasco

Y después llegaron las palabras de Furiase, que tras ser preguntada por los paparazzis reconocía que era “importante” escuchar el testimonio de un maltrato, por lo que uno de sus seguidores le preguntó públicamente si ella “abandonaría a su hijo por alguna razón”. “Yo no soy ni la madre ni la hija en esta historia, no he visto el documental”, respondió la hija de Lolita Flores. “No dije ni que sea verdad ni mentira ni nada y no me metí en el tema de los hijos porque sin saber no voy a juzgar a nadie, y creo que todos deberíamos hacer lo mismo”, añadía.