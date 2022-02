Del French Bang al Nirvana: los flequillos que más se van a llevar este 2022

Si no eres de las que suelen llevar flequillo, es posible que te cueste imaginarte con uno. Pero las tendencias te lo ponen más fácil que nunca, y no hay mejor época que esta para descubrir cómo quieres peinar el tuyo: al aire, haciendo uso del secador o utilizando algún producto de peinado. Aquí tienes los flequillos que van a triunfar este 2022 y que te ayudarán a decidirte si estás buscando un cambio de look.