Las nuevas planchas de pelo permiten que las utilices cuando el cabello aún no está del todo seco.

Pero eso no significa que se puedan usar de cualquier manera sin estropear el pelo.

Descubre cuáles son los errores que debes evitar si vas a plancharte el pelo cuando aún está mojado.

Las planchas de alisado son capaces de hacer maravillas con nuestro cabello en muy poco tiempo, y es comprensible que para muchas usarlas sea algo casi adictivo. Las marcas de planchas para el cabello no dejan de mejorar su tecnología, y si uno de los mayores impedimentos para usarlas con total libertad era que el pelo tenía que estar completamente seco, ahora ya no es así.

La tecnología wet & dry es cada vez más demandada, ya que puedes plancharte el pelo cuando todavía está húmedo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esto no significa que no haya que prestar atención a otros factores si queremos conservar la salud del cabello. Por eso te contamos cuáles son los errores habituales al planchar el pelo cuando está mojado, y así conseguir que tu cabello siga estando tan bonito como quieres.

No elegir la plancha adecuada

Si quieres planchar tu pelo antes de que esté completamente seco, no te sirve cualquiera. Has de asegurarte que tu plancha cuenta con la tecnología wet & dry que acabamos de mencionar, porque si no es así y no has secado bien el cabello, se estropeará sin remedio. Además, es importante que prestes atención a otros detalles, como la cantidad de pelo que tienes, para elegir el ancho de la plancha adecuado.

Secar el cabello completamente mojado

Sabemos que suena muy bien lo de la plancha que no necesita que el pelo esté seco para utilizarla, pero esto no significa que puedas usarla cuando está completamente mojado. La ventaja de este tipo de planchas es que puedes utilizarlas cuando el cabello aún está húmedo, pero nunca mojado. La idea es que lo hayas secado previamente al 80% para conseguir el acabado que buscas y no estropear el pelo.

No usar protector térmico

Sean del tipo que sean, las planchas son una herramienta de calor, por lo que es imprescindible que protejamos el cabello antes de utilizarlas. Este tipo de productos crean una capa anti-térmica en el cabello y lo protegen del calor directo de las planchas, manteniendo su hidratación natural. Así que no olvides bajo ningún concepto aplicarlo antes de comenzar a alisarlo.

Excederte con la temperatura

Este es sin duda uno de los errores más habituales. Creer que por poner la temperatura al máximo vamos a terminar antes y nuestro pelo no va a sufrir por ello no es cierto. Las planchas cuentan con diferentes temperaturas porque no todos los cabellos son iguales, y si el tuyo es fino, está estropeado, lleva tinte o mechas, no deberías nunca superar los 160º.

Usarlas a diario