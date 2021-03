Nuestros hábitos de salud e higiene han cambiado en el último año, y actualmente no podemos prescindir ni de las mascarillas, ni de los geles hidroalcohólicos para cuidar debidamente de nuestra salud. Ambos nos protegen de la transmisión del Covid y de otras posibles infecciones, pero también pueden afectar a nuestra piel si no atendemos a otros cuidados. En el caso de los geles hidroalcohólicos, ya habrás podido comprobar cómo resecan las manos, sobre todo ahora que los utilizamos de manera constante. Por eso es importante elegir uno que las mantenga hidratadas en todo momento.

Sabemos que no hay nada que desinfecte mejor la piel que lavarse correctamente las manos con agua y jabón, pero eso solo es posible cuando estamos en casa. En el momento en el que ponemos el pie en la calle el gel se convierte en nuestro gran aliado para evitar cualquier tipo de contagio. Pero para que un gel hidroalcohólico sea eficaz no es necesario que sea agresivo con la piel de nuestras manos. Además, lo de aplicarse una hidratante después del gel es muy complicado, como ya sabrás a estas alturas. Por no hablar de que los hay más y menos densos, con todo tipo de olores (algunos hasta desagradables), y no todos se absorben con la misma rapidez.