Ducharse con agua demasiado caliente

Una ducha caliente es un placer para cualquiera. Es reconfortante a más no poder y una forma de lo más efectiva para relajarse. No hay nada que una ducha caliente no cure. Bueno, sí, la piel y el pelo, en ellos consigue justo lo contrario. Ducharse con agua muy caliente hace que la piel no solo se enrojezca en el momento, sensibilizándose mucho más. Además, a la salida de la ducha se creará un contraste con la temperatura que se ha tenido en la ducha y la exterior que hace que la piel se corte y seque desescamándose. La piel se deshidratará mucho más rápido y con más facilidad que si nos duchamos con agua tibia.