Jada Pinkett, mujer de Will Smith, sobre su alopecia: "Va a ser difícil de ocultar"

Acostumbrada a llevar el pelo muy corto, en 2018, Jada Pinkett Smith confesó en el programa de entrevistas que presenta en Facebook, Red Table Talk, que estaba sufriendo una pérdida de pelo muy importante . Después de acudir a especialistas y de someterse a numerosas pruebas médicas, la mujer de Will Smith fue consciente de que sufría un trastorno autoinmune de alopecia , que ataca directamente a los folículos pilosos y causa la pérdida del caballo. “No es fácil, pero voy a hablar de esto”, dijo entonces.

La actriz recordaba en esta intervención un duro capítulo relacionado con este tema que le dejó “temblando del miedo” en casa. “Un día estaba en la ducha y de golpe me di cuenta de que tenía puñados de pelos en mis manos. Y pensaba Dios mío, me estoy quedando calva ”, rememoraba Jada, que solía lucir turbantes haciendo gala de su estilo y elegancia hasta el pasado mes de julio, que dio la bienvenida a una nueva imagen.

La empresaria estadounidense publicaba en su Instagram una fotografía en la que aparecía con la cabeza completamente rapada: “Willow me ha hecho hacerlo porque era de dejarlo ir, pero mis 50 están a punto de ser divinamente iluminados con esta cubierta”. Pinkett, siempre respaldada por su marido y sus dos hijos, Jaden y Willow, quien fue su impulso para dar el paso decisivo y dejar ir su melena ; ha actualizado su situación a través de un video de Instagram.

La intérprete, que acaba de estrenar en los cines la nueva película de la saga de Matrix, no ha dramatizado al respecto y ha hecho gala del sentido del humor que le caracteriza. “En este punto, solo puedo reírme”, aseguraba. “He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mirad esta línea de aquí. Mirad esto. Apareció así y va a ser un poco difícil de ocultar. Así que pensé en compartirlo para que no hicieran preguntas”, relata la productora mientras señala una parte en la que ya no le crece el pelo.