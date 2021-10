Will Smith no recomienda vivir en una relación abierta como la que tiene con su mujer Jada Pinkett

Fueron miles los titulares que generó el hecho de que Will Smith y su mujer, la también actriz Jada Pinkett, verbalizasen que mantienen una relación abierta. Hablaron de un matrimonio "sin etiquetas" y lo desmitificaron al hablar de que "no siempre fueron idílicos" los 23 años que llevan casados. Ahora, con motivo de la publicación de sus memorias, el que fue 'El príncipe de Bel-Air' en los noventa ha insistido sobre esta faceta de su vida personal al explayarse sobre este modo de vida no monógamo.