La canadiense, que intentó arreglar esta chapuza estética con dos intervenciones que tampoco dieron el resultado esperado, se sumió en una profunda depresión y, desde entonces, sigue en el complicado camino de aceptar su nuevo y desmejorado físico. “Amaba subirme a una pasarela. Ahora me da miedo cruzarme con algún conocido . Pero no puedo vivir así nunca más, escondiéndome y con vergüenza. No podía seguir viviendo en este dolor durante más tiempo. Estoy decidida a hablar”, ha posado por primera vez en ‘People’ para contar su historia.

Explica la modelo que las dos operaciones posteriores que tuvo que costearse, ya que la marca comercial se ofreció a pagárselas a cambio de un contrato de confidencialidad que no estaba dispuesta a firmar, no resolvieron su problema, al contrario, endurecieron estos bultos y empeoraron su aspecto. “No podía llevar un vestido si no llevaba faja, me hacía rozaduras hasta el punto de llegar a sangrar. Porque no es como grasa blandita rozándose, es grasa dura”, asevera Evangelista, que asume que los diseñadores no estarían dispuestos a vestirla con su físico actual.