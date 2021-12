Patricia Conde, tajante respecto a sus operaciones estéticas: "Me da miedo"

Las cuestiones eran formuladas por anónimos a través del juego conocido como ‘preguntas y respuestas’. La presentadora ha hecho gala de su espontaneidad respondiendo abiertamente a las curiosidades y piropos de sus seguidores, que también lograban que se abriera en temas más personales. “¿Estás soltera?”, quería saber uno de ellos su situación sentimental actual. “Sí. Entre mi hijo y el trabajo no me queda mucho tiempo para nada más ”, aseguraba adjuntando una fotografía en la que aparece colocando sus dedos en la sien como si fuese una pistola. Hay que resaltar que en el pasado ha estado con otros rostros conocidos como Dani Martín , Miguel Torres o Ernesto Sevilla.

Patricia también ha descartado que haya pasado por el quirófano para hacerse algún retoque estético. “Siempre me he aceptado tal y como soy. Me dan mucho miedo las operaciones o meterme cosas que luego a lo mejor mi cuerpo rechaza”, negaba que se hubiese puesto en manos de profesionales para corregir alguna parte de su cuerpo. “Voy tirando con tratamientos no invasivos”, desmentía así aquellas especulaciones que corren sobre su posible rinoplastia. En esta línea ha reconocido que “cada día se siente menos” pibón: “Por dentro soy una señora de 65 años, por fuera depende del día”, afirmaba usando su gran sentido del humor.