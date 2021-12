¿Y si el mejor maquillaje fuera el que parece que no llevas? La tendencia “no make-up make-up” lleva tiempo posicionada como una de las más ideales y favorecedoras, y no solo en ocasiones especiales, sino también en el día a día. No se trata de no maquillarte, sino de hacerlo de manera que sea prácticamente imperceptible. Para que funcione necesitas utilizar productos de calidad que se fundan con tu piel y, por supuesto, que esta esté cuidada y bien hidratada.